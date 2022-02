Kun Agüero tras el retiro: “Me pusieron un chip en el corazón, soy Ironman”

A todos conmovió el retiro anticipado del fútbol de Sergio Kun Agüero. No solo por cómo fue, sino por la personalidad del ex futbolista argentino, con la cual nos deleitó en pandemia en la plataforma de Twitch. Y es ahí donde el trasandino se muestra más cercano a sus seguidores, bromeando y contando datos inéditos de su carrera como futbolista.

Esta vez, el ídolo del Manchester City no dejó de bromear, aunque esta vez trató un tema sensible: el de su retiro en Barcelona. A través de la plataforma de streaming, Agüero sostuvo que “cuando me agarra la arritmia quedo internado en el hospital. Pensé que era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien”.

“No podían venir a verme y yo dije, raro. Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían ‘ya te puedes ir a casa’. Entonces, llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más. No sabía que estaba pasando. Me empecé a poner nervioso porque me quería ir a casa. El lunes a la mañana me levanto y llega la enfermera y me dice que me tienen que trasladar a un clínica privada par hace un chequeo más profundo. Ya me lo veía venir“, confesó el Kun.

Luego, el nacido futbolísticamente en Independiente comenta el momento de decidir sobre su retiro, el cual se especulaba constantemente en el medio. “10 días antes me habían avisado que probablemente me tendría que retirar, pero no lo asumía y me venía preparando para ese momento. Cuando me dijeron que era el fin, que tenía que decirlo, me fui a Abu Dabi para distraerme un poco y el día de la despedida estaba tranquilo”, indica Agüero.

“Iba a decir lo que me pasó y lo que sentía. Estaba con Laporta antes de salir a la conferencia y cuando vi la escalera con mi silla ahí me quebré y me puse a llorar. Me abracé a Laporta. Tenía que salir y no quería porque a mí me cuesta. No quería que me vieran llorando y me decía Laporta que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado y me relajé”, agregó.

Tras ese lamentable hecho, el cual lo dejó muy conmovido, Agüero contó detalles de su tratamiento, donde se dio espacio para las bromas. “Tengo un chip acá. De noche tiro luces de colores, soy Ironman“, lanzó el Kun y luego insistió con su característico toque de humor: “Tengo un chip, loco, soy re cheto. Y si se me acelera, le salta al médico”.

“‘Venite el jueves que te tengo que poner el chip’, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, “¿te duele? Este no corta bien”, y cambia. Como cuando comés el asado y querés cuchillo de sierra“, dijo entre risas del proceso de colocación del chip.