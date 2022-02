¿No prescribió? Rooney podría ser sancionado por una falta de hace 16 años atrás

La Federación Inglesa (FA) se encuentra en medio de una investigación contra Wayne Rooney por una patada que pegó hace 16 años atrás. Esto tras las declaraciones del ex futbolista inglés sobre ese hecho ocurrido en 2006, cuando jugaba en el Manchester United, en el cual cometió una dura infracción, la cual podría traerle problemas en la actualidad.

“Cambié mis botines antes del partido. Puse tapones más largos porque quería lesionar a alguien, quería lastimarlo. Si el Chelsea sacaba un punto, ganaba la Premier. Sabía que iban a ganar ese partido porque eran mejores y no podía soportarlo. Los tapones eran más grandes de los que normalmente usaba”, confesó el goleador, aunque aclaró que los botines cumplían con las medidas reglamentarias.

Y el destinatario de esa violenta infracción fue su compatriota John Terry, cuando capitaneaba al Chelsea de esos años, el cual terminó siendo campeón de la Premier. “Dejó el estadio en muletas ese día por la patada”, recordó Rooney.

Wayne Rooney reveals why he changed his studs in Manchester United’s match at Chelsea in April 2006… 😳 pic.twitter.com/zWFDxhkQvF

Esta confesión le puede ocasionar más de un problema al ahora entrenador del derby Country, ya que se considera una actitud antideportiva. De hecho, ya existe un antecedente y fue cuando Roy Keane confesó en 2002 en su autobiografía un hecho en el que había querido lesionar a Alf Inge Haaland -papá de Erling- en un partido del año anterior. En aquella oportunidad, Keane fue multado y sancionado por la FA.

Tal y como sucede con el dicho en algunos tramos de la vida, el tiempo todo lo cura. Y así fue para John Terry, quien reaccionó a esta declaración bromeando con un “¿Es ésto cuando dejaste tus tapones en mi pie?”, junto a emojis de risas.

🤣🤣 @WayneRooney is this when you left your stud in my foot? 🤣 https://t.co/sSJH7AwCTK

— John Terry (@JohnTerry26) February 7, 2022