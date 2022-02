Problemas en el camarín del West Ham: multa contra Zouma revela que es el mejor pagado del equipo

El West Ham United, de gran presente deportivo, no deja de sumar problemas fuera de la cancha. Todo a raíz de las imágenes que captaron a Kurt Zouma maltratando a su gato.

Tras conocerse los hechos, el conjunto de los martillos decidió sancionar a Zouma con una multa de 250.000 libras (US$300.000), lo que equivale a dos semanas de su sueldo. Esta situación generó malestar al interior del camarín, según reveló Daily Mail.

El citado medio contó que esta multa contra Zouma desveló que el francés es el jugador mejor pagado de toda la plantilla, algo que hasta entonces, muchos desconocían. Algunos de los nombres importantes del equipo consideran que las diferencias con el resto son excesivas y se sienten tan o más importantes que el zaguero.

Daily Mail detalló que este grupo de jugadores lo conforman, principalmente, Pablo Fornals, Michail Anotnio y Andriy Yarmolenko. Estos últimos dos son los que estarían más molestos porque renovaron hace algún tiempo con el club por una cifra menor de 100.000 libras a la semana, incluyendo los bonos. Cuando lo hicieron, indicó el medio inglés, no estaban al tanto que no tendrían uno de los sueldos más altos de la institución.

Aunque no solo la cuestión económica molesta a sus compañeros, a quienes no les ha gustado la forma en la que el West Ham ha afrontado una situación que no tiene defensa. “No estoy tolerando nada de lo que ha hecho, no estoy de acuerdo con nada de ello”, señaló Michail Antonio.