“El hombre que cambió todo”: La cálida despedida de los jugadores del Leeds a Marcelo Bielsa

La historia de Marcelo Bielsa en el Leeds United llegó a su fin. La escuadra inglesa y el entrenador argentino llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo ante la irregular campaña del equipo.

Las recientes goleadas terminaron por acabar con el crédito que tenía el Loco. Sin embargo, hinchas y jugadores han agradecido públicamente al trasandino por todo lo entregado al club.

A través de su cuenta de Twitter, diversos futbolistas mostraron su gratitud con Bielsa. Pascal Struijk, por ejemplo, apreció todo lo enseñado por el DT. “Gracias por todo Marcelo, en estos últimos 4 años me has ayudado a crecer hasta convertirme en el jugador que soy ahora. Me has enseñado tanto y lo apreciaré siempre”, indicó el defensor.

Thank you for everything Marcelo, in these past 4 years you’ve helped me grow into the player I am now. You have taught me so much and I will cherish that forever 💙💛 pic.twitter.com/8iqjNOYkcO

Misma línea, aunque de forma más escueta, siguió Robin Koch. “Gracias Marcelo. Me alegro de poder trabajar contigo y aprender a ti”, sostuvo el zaguero.

Gracias Marcelo. Glad I could work with you and learn from you. 🙏🏼 pic.twitter.com/c8iD35QFbp

Liam Cooper, en tanto, lo calificó como una “leyenda” de la institución inglesa. “Uniste un club, una ciudad y un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo”, manifestó el defensa.

You United a club, a city & a team going nowhere. I will be forever grateful for everything you and your staff did for me and my family. A club legend of our era. Gracias Marcelo 🤍 pic.twitter.com/wiacGcoxmh

El atacante Patrick Bamford también dedicó unas elocuentes palabras para el entrenador. “Gracias. El hombre que cambió todo para todos”, señaló.

Thank you💙the man who changed everything for everyone💛 https://t.co/chjPBo8IF6

El último en agradecer al Loco fue Kalvin Phillips, uno de los puntales del equipo de Bielsa. “Gracias Marcelo por todo lo que has hecho por mí. Tú viste en mí lo que yo ni siquiera vi en mí mismo. Me ayudaste a crecer como jugador pero sobre todo como persona. Te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo. Gracias Marcelo. Vamos Leeds Carajo!!”, cerró el mediocampista.

Thank you Marcelo for everything you have done for me.

You saw in me what I didn’t even see in myself. You helped me grow as a player but most importantly as a person.

Wishing you all the best in your next chapter.

Gracias Marcelo

Vamos Leeds Carajo!!

❤️ pic.twitter.com/efuWFv053T

— Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) February 27, 2022