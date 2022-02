“Ni siquiera en estadio neutral”: República Checa también se niega a jugar el repechaje mundial contra Rusia

La selección de República Checa anunció que no jugará contra Rusia por el repechaje del Mundial de Qatar 2022 mientras persista la situación actual. El combinado checo se sumó a Polonia y Suecia, selecciones que ya habían manifestado su postura de no jugar ante los rusos.

La decisión fue anunciada por la Federación de Fútbol de Rusia a través de un comunicado donde sostuvieron que “no es posible jugar en la situación actual”.

“El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del personal y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible”, sostuvo el comunicado.

Polonia se debía enfrentar a Rusia el 24 de marzo en Moscú en una de las semifinales del repechaje. El vencedor de la llave se debe medir al ganador del duelo entre Suecia y República Checa cinco días más tarde.

