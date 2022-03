Familia de ex jugador de La Serena logra salir de Ucrania

Hace unos días el ex jugador de Deportes La Serena y actualmente futbolista del F. C. Metalist de Ucrania, Gerónimo Poblete, confesaba el difícil momento que estaba pasando. Y es que él para la invasión de Rusia en Ucrania se encontraba en Turquía, en una pretemporada con su club, por lo cual no alcanzó a regresar al país donde residía. Sin embargo, su familia se quedó en el país invadido, justo en Jarkov, una de las ciudades más golpeadas por los militares rusos.

No obstante, la calma llegó al jugador, ya que su familia logró salir de territorio ucraniano y pudo llegar a Rumania, vía Moldavia.

Recordemos que el futbolista argentino hizo un llamado a las autoridades argentinas para que lo ayudaran a sacar a su familia de Ucrania. Hecho que logró gracias a que el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, le facilitó al jugador el contacto de la embajadora Elena Leticia Mikusinksi, con quien se contactó de inmediato para obtener colaboración y una solución.

Y la ayuda finalmente llegó, su familia logró salir de la zona de conflicto y ya está a salvo en uno de los países limítrofes.