No se olvidan del Loco: tradicional bar de Leeds llevará el nombre de Marcelo Bielsa

El legado de Marcelo Bielsa en Leeds es indiscutible. El director técnico argentino devolvió al cuadro inglés a la Premier League tras 16 años y se ganó el cariño de sus hinchas, quienes agradecieron al Loco pese a la irregular campaña de la presente temporada.

La locura que desató el trasandino es tal, que incluso algunos tradicionales locales de la ciudad cambiaron su nombre en honor al Loco. Es el caso del bar The Old Peacock, el cual pasará a llamarse The Bielsa hasta el término de la temporada.

“Este es nuestro tributo al gran hombre que es Bielsa”, explicó Jamie Lawson, dueño del local, en diálogo con Agencia EFE. El tradicional bar ha sido el lugar habitual donde los aficionados del Leeds se reúnen antes de los partidos del conjunto blanco.

“Por lo que ha traído al Leeds United, por la fe que le ha dado a un equipo que lo echaba de menos desde hace mucho tiempo. He sido aficionado del Leeds United durante toda mi vida y desde un punto de vista personal, estoy muy decepcionado y triste por su despido. No creo que fuera algo justo, no estoy de acuerdo con esa decisión”, señaló el propietario del bar.

El local situado frente al estadio Elland Road tiene un significado emocional importante para los hinchas del Leeds. Ante la alta demanda por las entradas en el mejor período de Bielsa en el club, los hinchas que no conseguían tickets se reunían en el bar a presenciar los partidos.

“Solo queríamos hacer algo que representara nuestro amor por este tipo tan grande y por lo que ha hecho por el Leeds”, dijo Lawson.

“Estábamos en el Championship y consiguió que ascendiéramos. Pero no fue solo el ascenso en sí, es la forma en la que lo hizo. Jugando un fútbol ofensivo y fluido. Hizo creer a los aficionados del Leeds que podemos ganar a cualquier equipo. No teníamos miedo a nadie”, sentenció.