[Video] "Armani, Rojas, Paulo Díaz...": Marcelo Gallardo tuvo un particular inicio de conferencia en la previa del clásico

Los entrenadores suelen esconder al once inicial del partido hasta el último minuto. ¿Motivos? Sobran: para no dar ventajas, para que el rival no prepare el duelo respecto al equipo que publicaron, entre otros. Sin embargo, cuando tu equipo funciona en base a los rendimientos individuales, la capacidad de su entrenador y la confianza que se tienen, todo lo demás se anula.

Y así lo entiende Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, quien en la conferencia de prensa previa al clásico ante Boca Juniors, se sentó ante los medios de comunicación, saludó y comenzó a relatar la oncena que parará en el partido ante su archirrival. Una situación inédita, sobre todo para estos tipos de partidos.

Luego, cuando dejó de dar la alineación, dijo: “Ese es el equipo, antes que pregunten” y sonrió. Asimismo, lanzó: “¿Ya podemos terminar?”, volvió a sonreír y comenzó a responder a las preguntas de los medios asistentes.

Revisa el entretenido momento que protagonizó el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo.