La reflexión de Christian Eriksen antes de volver a la cancha donde sufrió el paro cardiaco

El volante Christian Eriksen volvió a lo grande a la selección de Dinamarca. El mediocampista del Brentford ingresó en el complemento del duelo amistoso ante Países Bajos y luego de dos minutos en cancha, marcó uno de los descuentos para su país.

Sin embargo, Eriksen aclaró que su tanto solo fue “un calentamiento” para lo que vivirá este martes. Y es que el volante regresará al Parken Stadion, recinto ubicado en Copenhague, donde sufrió el paro cardiaco el pasado 12 de junio de 2021.

“El partido contra Serbia será aún más especial. El gol del sábado fue solo un calentamiento para el martes, cuando estaré corriendo exactamente en el lugar donde sucedió”, sostuvo el jugador del Brentford en diálogo con el canal de televisión danés Kanal 5.

El entrenador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, ya confirmó que Eriksen será titular ante Serbia en un nuevo duelo preparatorio para el Mundial, instancia donde el conjunto danés ya está clasificado.

“Comenzar el regreso en el fútbol internacional de esta manera fue perfecto. Me sentí muy bienvenido. He estado aquí antes durante muchos años, así que, por supuesto, los fanáticos me conocen, pero fue una recepción muy conmovedora. Tengo muchas ganas de jugar en la Copa del Mundo de Qatar, pero hay muchos partidos intermedios y estoy concentrado en ellos”, había señalado Eriksen el pasado sábado a Sky Sports.