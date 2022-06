El pasado 26 de mayo Esteban Paredes anunció su salida de Coquimbo Unido. Sin embargo, este sábado, dejó abierta la puerta para continuar jugando a sus 41 años.

Paredes confirmó que su retiro oficial lo hará en el Estadio Monumental, mismo recinto donde se consagró como máximo goleador de Primera División del fútbol chileno.

“Cuando me retire del fútbol va a ser el último partido que juegue en el Monumental, es un hecho, hay un contrato de por medio donde tengo la despedida ahí. Es un partido de despedida”, dijo el goleador tras participar en una actividad con una clínica deportiva.

Sobre su futuro y la posibilidad de volver a Santiago Morning, adelantó que “profesionalmente todavía no lo sé, volviendo de vacaciones lo voy a definir. Sí, hablé con Sebastián Nasur y les vuelvo a repetir, cuando vuelva de vacaciones definiré mi futuro”.

Por último, sostuvo que la decisión “es un tema de salud, también por eso dejé Coquimbo Unido, no podía seguir jugando 90 minutos, me venía infiltrando muchas veces. Siempre he sido un agradecido de la gente, del público, no me queda más que agradecerle a los hinchas”.