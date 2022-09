Comparte

Huracán es una de las grandes sorpresas de la Superliga Argentina. El equipo de Guillermo Soto, con el chileno como pieza clave, marcha en la tercera ubicación del torneo ha solo dos puntos del líder, Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El lateral derecho nacional conversó con Deportes en Agricultura y analizó su buen presente en el fútbol argentino. “Hemos hecho una buena campaña, pero vamos fin de semana a fin de semana. La liga acá es muy competitiva, así que vamos partido a partido viendo hasta dónde nos alcanza”, dijo sobre el nivel mostrado por Huracán.

Sobre su presente, contó que “tuve una lesión llegando a Argentina, una fractura de clavícula. Pero después de eso empecé a jugar y desde entonces no he soltado la camiseta. Llevo 20 partidos seguido de titular y creo que eso habla del buen trabajo que estoy haciendo”.

Soto, además, explicó las principales diferencias del fútbol chileno con el argentino y dio a conocer las razones de su traspaso a Huracán. “La principal diferencia es que el ritmo acá es alto y se mantiene durante los 90 minutos. En Chile también se juega a un ritmo alto, pero es más intermitente. A veces el ritmo baja, no es tan constante como acá”, afirmó.

“Los jugadores no somos máquinas. Pasamos por momentos en que tenemos algunos bajones en nuestros rendimientos. Yo tuve un bajón en Palestino bajé mi nivel. Después se me dio esta opción de venir a Argentina y estaba un poco inseguro, no sabía si me encontraba en un buen momento. Acepté el desafío, tomé el riesgo de venir. Siempre he sido un jugador bastante trabajador y confié en eso”, agregó.

Por último, se refirió a la posibilidad de ser nominado por Eduardo Berizzo a la Roja. “La idea de venir para acá, de tomar la decisión de asumir este desafío fue esa, estar en vitrina. Si lograba ganarme un puesto y jugar bien iba a estar en el radar porque es un fútbol que siento que es más competitivo y me iba a dar esa buena imagen. Hasta ahora he logrado jugar, he logrado rendir y si se me da una oportunidad no sería extraño”, cerró.