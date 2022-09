Comparte

Gran expectación causó en Chile la filtración por parte del Daily Mail de un supuesto audio de Byron Castillo reconociendo que es colombiano. Sin embargo, desde Ecuador muestran tranquilidad, ya que era algo conocido y que incluso se usó como prueba ante la justicia de ese país.

De hecho, uno de los que salió al paso de este supuesto audio fue el abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, quien en diálogo con Mach Deportes de Quito sostuvo que "el audio que está circulando no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía verificar que la voz era de Castillo".

Asimismo, recalca que el audio no fue utilizado como prueba en la acusación de Chile y tampoco en la apelación que presentó la Federación del Fútbol de Chile, asegurando que "esto no afecta en nada".

"En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación. Esto no afecta en nada", complementó Holguín.