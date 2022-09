Comparte

El árbitro del Clásico Universitario, Felipe González, se refirió a la suspensión del encuentro debido a las agresiones sufridas por el portero de Universidad de Chile, Martín Parra. El colegiado, además, se refirió al estado de salud del meta.

“Preliminarmente tenía una contusión acústica. Hablé directamente con el doctor y le dije que me hiciera un pequeño informe si estaba con todos los sentidos disponibles y operativos para poder seguir, a lo cual el jugador estaba en el suelo muy confundido, muy contuso y no hablaba”, dijo en conversación con TNT Sports.

“El doctor me dijo que el jugador no estaba con sus cinco sentidos operativos dado que le había caído una bengala cerca. Por lo tanto nos reunimos con los capitanes y tomamos la decisión de suspender definitivamente el partido, ya que no estaban las garantías y no podíamos poner en riesgo la integridad física de los jugadores”, agregó.

Por último afirmó que el partido se suspendió a raíz del estado en el que se encontraba Martín Parra. “La decisión se tomó en cancha en base al diagnóstico y la condición que la que estaba el arquero”, cerró.