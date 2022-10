Comparte

Dentro del mal momento que vive Universidad de Chile en el torneo nacional, del cual está saliendo poco a poco, hay un punto alto. Se trata de Darío Osorio, quien se ha sabido ganar el cariño de los hinchas y la mirada de los principales clubes de Europa para tenerlo en sus filas.

Es que es un jugador distinto, con un tremendo talento y rapidez, características poco comunes en el fútbol chileno. Por lo mismo, le queda poco tiempo en la tienda azul. Así lo confirmó Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Hoy te puedo decir ‘tenemos listo’ a Darío Osorio para irse porque tiene que pasar por directorio. Sí te puedo decir que hay ofertas concretas por Darío Osorio”, comentó Pérez.

Asimismo, agregó que “si se dan los cruces que podamos tener una oferta a la altura de lo que él vale y de las aspiraciones que Darío tenga, sin duda que eso va pasar, pero durante este torneo no. Una decisión así es después del torneo”.

Además, ante la pregunta de si existía una oferta del Wolverhampton por sies millones de dólares, la ex ministra del Deportes indicó: “Puede ser. Hay ofertas, pero uno tiene que informar cosas concretas. No está listo, no ha pasado por directorio”.

Finalmente, Cecilia Pérez se refirió a la dificultad que tuvieron en el anterior mercado de fichajes, donde no pudieron vender a ningún jugador. “Los últimos dos años, Universidad de Chile no ha podido vender a ningún jugador y eso te pega en la caja fuertemente”, cerró.