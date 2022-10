Comparte

El delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol. El atacante del Inter Miami convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer, entre lágrimas, que dejará la actividad tras 17 años de carrera.

“Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tanto”, dijo el trasandino.

“Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada, logré más de lo que podía llegar a imaginar”, agregó.

Higuaín, que debutó profesionalmente el 2004 con la camiseta de River Plate, sumó pasos por el Real Madrid (España), Napoli (Italia), Juventus (Italia), AC Milan (Italia), Chelsea (Inglaterra) e Inter de Miami (EE.UU.), jugando un total de 705 partidos y marcando 331 goles. Con la selección argentina, en tanto, disputó 75 duelos y convirtió 31 goles.