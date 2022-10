Comparte

Una definición infartante se dio en la Liga Profesional de Argentina, donde Boca Juniors se coronó campeón en la última fecha. Los xeneizes igualaron ante Independiente, pero aprovecharon la ayuda de River Plate para quedarse con el título.

Y es que con el empate, Racing, que se medía a River, necesitaba ganar para ser campeón. Sin embargo el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con el triunfo y le negó la opción a la Academia de conquistar el título.

Esta situación desató la furia de Hernán Santasiero, relator argentino e hincha de River Plate, quien estalló tras el gol de Miguel Borja, con el que la escuadra millonaria terminó por sentenciar la victoria.

“Es increíble. No Borja, no hermano. No tienen absolutamente ni idea lo que es la historia de River, le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera”, comenzó relatando.

“No se puede creer lo de River, el equipo más pelotudo desde 1901, pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida. No le ganaste el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacaste a Racing la posibilidad de campeonar”, cerró antes de lanzar su micrófono contra la mesa.