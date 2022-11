Comparte

El piloto chileno Patricio Cabrera fue el invitado a una nueva entrega de ‘En sus marcas’, programa de Agricultura TV conducido por Matías Fuenzalida.

En esta instancia, ‘Hulk’, como es apodado, abordó la posibilidad de batir el récord de convertirse en el piloto más joven en competir en 10 ediciones del Rally Dakar. “Enfocar el cuarto Rally Dakar es una locura, ni yo me lo creo. Nunca lo pensé, no fue un proyecto. Todos han sido un desafío, es la carrera más extrema del mundo motor”, señaló.

“Estar en mi décimo Rally Dakar, en Arabia Saudita, con un tremendo equipo detrás cumpliendo este récord es un orgullo”, añadió.

Cabrera también recordó la vez en la que se perdió en la ruta de un Dakar, lo que casi lo obligó a retirarse en el primer día de la competencia. “Llegamos a un punto en el desierto que salía ‘toma un camino’. Yo no lo encontraba y decía ‘¿cuál camino?’ En eso pensé que yo estaba equivocado, me confundí y empecé a seguir pilotos”, relató.

“Estuve a punto de abandonar el Dakar el primer día porque me iba a quedar sin combustible. Llevaba tres horas perdido y no encontraba el camino. Lo que hice fue parar. Después vi un helicóptero a unos 2 kilómetros y me quedaba bencina justo para encontrar el camino, no tenía más opciones”, agregó.

“Me voy al helicóptero y le digo ‘¿dónde está el camino?’, a lo que me responden ‘no te puedo decir dónde está’ (señalando el camino). Resultó que el camino lo había borrado el desierto”, completó.

Por último, adelantó lo que será el Rally Dakar 2023 y los cambios que se esperan para esta edición. “Por primera vez el Dakar dejó que solo 100 pilotos de motos participáramos. Y cambia completamente, serán dos hojas de ruta completamente distintas. No iremos por la misma ruta, la idea es que no se sigan los pilotos”, cerró.

