Comparte

El portero y capitán de la selección alemana, Manuel Neuer anunció que portará el brazalete arcoíris que reivindica los derechos de la comunidad LGTB en el debut de la Copa del Mundo ante Japón.

“Sí, lo llevaré”, dijo el portero de 36 años y campeón del mundo con Alemania el 2014, en la conferencia de prensa previa al estreno de su selección en la cita planetaria.

“Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción, pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no solo nosotros”, puntualizó.

“Tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa”, cerró.