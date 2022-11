Comparte

El gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, se refirió a la situación de Carlos Palacios, jugador que asomaba en la órbita del cacique para la temporada 2023, y que fue detenido durante la jornada tras ser denunciado por violencia intrafamiliar.

Morón lamentó lo ocurrido, pero afirmó que no existían negociaciones con el volante de Vasco da Gama. “Nosotros no hemos estado en negociaciones con Carlos Palacios porque él tiene club. No puedo decir que no ha estado en carpeta en algunos momentos. Hemos hablado de él con su representante, específicamente hace seis meses atrás", aclaró el directivo.

"Lamento mucho la situación que está viviendo Carlos en estos momentos, pero no estamos en negociaciones con él”, dijo sobre la detención del volante.

Sin embargo, el gerente deportivo de los albos no quiso ahondar en el tema. “No está descartado. No sé lo que ha pasado, prefiero mantenerme sin dar ninguna opinión hasta que no tenga realmente conocimiento de la causa”, sentenció.