El chileno Gary Medel no piensa en dejar Europa. El Pitbull se refirió a su presente en el Bologna y aseguró que, si de él dependiera, se quedaría algunos años más en el club.

“Hace dos veranos tenía las maletas hechas, me dijeron que sería el quinto defensa. Luego las cosas cambiaron. Hoy estoy aún más concentrado en el club”, dijo en conversación con el diario italiano La Reppublica.

En ese sentido, Medel afirmó que su intención es permanecer en el Bologna, al menos, un par de años. “Toda la familia está bien aquí. Vivo con mi mujer, mi suegra y mis hijos. Mi contrato vence en junio, pero si fuera por mí, me quedaría aquí unos años más”, aseguró.

Por último, tuvo palabras para el cariño que recibe de los hinchas cuando está en Chile e hizo una particular comparación. “Soy uno de la gente. Por supuesto, cuando estoy en Santiago no puedo salir de la casa porque me conocen enseguida. Como Totti en Roma”, completó.