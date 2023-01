Comparte

Hugo Lloris, portero campeón del mundo con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, anunció su retiro de la selección este lunes, argumentando que lo dio todo por el conjunto europeo.

En una entrevista concedida al diario francés L’Equipe, el meta del Tottenham contó que luego de 14 temporadas, decidió poner fin a su carrera en la selección.

“He decidido poner fin a mi carrera internacional con el sentimiento de que lo he dado todo”, afirmó.

“Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo. Es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé exhausto (el Mundial)”, añadió el portero de 36 años.

Por último, Lloris aseguró que su puesto estará bien cubierto por Mike Maignan. “Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos. Hay que saber dar el relevo”, sentenció.