Universidad de Chile sorprendió con los fichajes de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli para este temporada. Contrataciones que generaron diversos comentarios por el pasado que tuvieron ambos jugadores en los clásicos rivales de la U.

Uno de los que reaccionó fue el ídolo azul Johnny Herrera, quien mostró su preocupación por este tipo de fichajes en el cuadro azul. "Me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente. Trajeron a Zaldivia y ahora Toselli, símbolos y capitanes de Colo-Colo y la Católica", lanzó el ex arquero en el programa Todos Somos Técnicos, donde es comentarista.

Pese a no estar de acuerdo por estas incorporaciones, el ex futbolista se resigna: "Ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena".

Finalmente, Herrera volvió a repasar a los dirigentes de Azul Azul luego de la sorprendente salida de Esteban Valencia de las inferiores del club.

"Lo mismo pasa con Esteban. No digo que deben trabajar los que pasaron por el club solamente, pero el Huevo aportó. Se está yendo en desmedro de Sebastián Miranda, que no jugó en la U. La gente a cargo sabe poco de la historia del club", sentenció.