Esta jornada se dieron a conocer a los candidatos de la FIFA para los premios The Best al mejor futbolista del 2022. El listado, donde no aparece el portugués Cristiano Ronaldo, es encabezado por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

En total son 14 candidatos y quien gane será en reconocimiento por los logros conseguidos entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

Además de Messi y Mbappé, destacan el argentino Julián Álvarez, el francés Karim Benzema, el polaco Robert Lewandowski, el croata Luka Modric, el noruego Erling Haaland y los brasileños Neymar y Vinicius Junior.

De los 14 candidatos, 4 militan en el París Sain-Germain, 3 en Manchester City, 3 en Real Madrid y uno en FC Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund y Bayer Múnich.

Revisa los 14 candidatos a continuación:

– Julián Álvarez (Argentina/Club Atlético River Plate/Manchester City)

– Jude Bellingham (Inglaterra/BV Borussia 09 Dortmund)

– Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

– Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

– Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund/Manchester City)

– Achraf Hakimi (Marruecos/Paris Saint-Germain)

– Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern Münich/FC Barcelona)

– Sadio Mané (Senegal/Liverpool FC/FC Bayern Münich)

– Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

– Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)

– Luka Modrić (Croacia/Real Madrid)

– Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

– Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

– Vinícius Junior (Brasil/Real Madrid).