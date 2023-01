Comparte

El tenista chileno Nicolás Jarry (155° ranking ATP) se mostró feliz por ingresar al cuadro principal del Abierto de Australia tras superar la qualy del primer Grand Slam de la temporada.

“Estoy muy contento, han sido partidos especiales después de una buena pretemporada, mi tenis ha ido de menos a más”, dijo en conversación con Clay Tenis.

“Ya estoy en una nueva etapa en mi vida. Solo siento esa felicidad de estar jugando un Grand Slam y estar compartiendo con los mejores del mundo, que es lo que me gusta”, añadió.

Jarry también se refirió a sus objetivos para el 2023. “Seguir creciendo mentalmente y estar cada vez más fuerte, ser más sólido. Acá en Australia he jugado los mejores partidos en mucho tiempo, mis juegos de servicio estuvieron impecables y quiero seguir en esa línea”, afirmó.

Por último, tuvo palabras para su suspensión de once meses a fines del 2019 por un doping positivo. “Es muy difícil. Desde entonces estoy más feliz dentro y fuera de la cancha. He crecido mucho más y he sabido acercarme más a mis seres queridos. Mentalmente hice un reset. Voy avanzando”, cerró.