Comparte

El delantero chileno Eduardo Vargas quiere dejar atrás el 2022. Turboman dejó atrás los problemas en Atlético Mineiro y espera realzar su carrera en Brasil.

“El 2022 no estaba muy bien psicológicamente, pero hice todo para ayudar al equipo en los últimos partidos a conseguir la clasificación a Copa Libertadores. Ahora estoy con otra mentalidad, dentro y fuera de la cancha. Estoy bien mentalmente, me siento muy bien”, dijo en conferencia de prensa.

“El entrenador y el club me dieron todo el apoyo para seguir adelante, las personas se preocupan por los futbolistas y me brindaron respaldo”, indicó en relación a la ayuda psicológica que recibió.

El delantero nacional, además, se mostró motivado con el proceso de su nuevo técnico en Atlético Mineiro, Eduardo Coudet. “Donde el entrenador me coloque voy a intentar hacer lo mejor. Su estilo de juego es con dos atacantes, eso me va a ayudar mucho, también a Hulk y Paulinho. Voy a estar a disposición en cualquier posición que me toque jugar”, afirmó.

“Estoy mentalizado. La gente quiere ganar todo y vamos a ir con esa pentalidad de pelear por todo lo que vayamos a jugar. Llevo mucho tiempo aquí, he pasado momentos difíciles y buenos que se quedan en mi cabeza”, cerró.