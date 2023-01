Comparte

El volante Diego Buonanotte habló en conferencia de prensa por primera vez como jugador de Unión La Calera y afirmó que el principal objetivo del equipo es clasificar a una copa internacional.

“Esperamos arrancar el torneo con el pie derecho. La idea es intentar lograr lo que buscamos. La idea es clasificar a una copa internacional y pelar lo más alto, después toca ir con tranquilidad”, señaló.

Sobre su llegada al club, indicó que “no me convenció Gerardo Ameli, pero la llamada del entrenador siempre es importante. Yo quería volver a Chile y en Perú tuve un compañero que me habló muy bien del entrenador. Es un técnico que te saca el máximo y eso es algo que me gustó mucho, al igual que la relación con el jugador, lo apoya y le saca el máximo”.

Por último, se refirió a la posibilidad de enfrentar a Universidad Católica y anotarle. “Todo el mundo sabe del cariño y respeto que tengo por la UC. Hoy tengo la cabeza demasiado ocupada en el equipo en que estoy y falta mucho para saber si haré o no un gol. Ojalá que si lo hago sea el fin de semana ante Cobresal”, cerró.