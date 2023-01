Comparte

A fines del 2022, la Federación de Fútbol de Chile oficializó la salida de Francis Cagigao del cargo de director deportivo. Cerca de un mes de su partida, desde la ANFP no se apresuran en reemplazarlo e incluso no descartan continuar sin la figura de director de selecciones.

“Más allá del plazo, del perfil, si se reemplaza o no, o si eventualmente el cargo de director deportivo nacional se profundiza, se desarrolla, se complementa… más allá de todo eso, me quisiera referir a algo un poco más estructural, más orgánico, porque estamos pensando en una solución más integral”, explicó el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Se hizo un trabajo que se reconoce, ahora tenemos una estructura con virtudes y defectos, por supuesto, y nuestra intención es aprovechar todo el trabajo hecho y pasar a un siguiente nivel de organización que nos permita resolver todos los temas administrativos, deportivos y todo lo que eso conlleva a nivel de selecciones femeninas, masculinas, adultas, juveniles”, añadió.

“Estamos diseñando una solución integral. No exactamente si se reemplaza o no ese cargo en particular. Esperamos próximamente compartirla con ustedes”, completó.