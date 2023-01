Comparte

El gerente de selecciones de la ANFP, Rodrigo Robles, se refirió al inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, y si bien afirmó que no tienen confirmación por parte de la FIFA, adelantó que todo indica que será en junio.

“Si bien es cierto oficialmente no hemos sido notificados de que las Clasificatorias no se inician en el mes de marzo, todo indica que serán en la fecha FIFA de junio. Se ha especulado con el mes de septiembre también, pero oficialmente no tenemos nada”, dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

“En ese escenario nosotros nos estamos preparando para la fecha FIFA de marzo. Tenemos varias propuestas y posibilidades de enfrentar a rivales de distinta naturaleza en dos partidos en marzo. En eso estamos abocados, entre otras cosas, en estos momentos”, agregó.

Hace algunos días, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, contó que para la fecha FIFA de marzo tienen preacordado disputar un duelo amistoso ida y vuelta contra Perú, o bien, medirse ante dos selecciones en un triangular amistoso en Estados Unidos.