El ex presidente de la empresa Torneos y actualmente testigo de la fiscalía de Nueva York en la investigación del FIGA Gate, Alejandro Burzaco, asegura que hubo dos dirigentes sudamericanos en no recibir sobornos: el uruguayo Sebastián Bauza y el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

Según informa Clarín, Burzaco explica que las investigaciones con respecto a los sobornos de la empresa T&T Cayman (25 por ciento propiedad de Torneos y 75 por ciento de Fox Panamerican Sports). Además, detalla que se pagó hasta 2015 entre 30 y 32 millones de dólares en coimas sucesivas a ejecutivos de la Conmebol, para garantizar los derechos televisivos de los torneos regionales, como Copa Libertadores y Copa América.

En ese contexto, el testigo de la fiscalía de Nueva York afirma que Harold Mayne-Nicholls -presidente de la ANFP entre los años 2007 a 2011-, nunca fue parte ni recibió coimas en operaciones ilegales.

Cabe recordar que año más tarde, Sergio Jadue, sucesor de Mayne-Nicholls en la presidencia del fútbol chileno, fue acusado de sobornos en el año 2015 por el escándalo del FIFA Gate. El calerano en conjunto con Burzaco, se encuentran en Estados Unidos como tesrtigos protegidos de la FBI.