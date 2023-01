Comparte

El pasado viernes, el futbolista Dani Alves fue detenido por una presunta agresión sexual contra una joven una discoteca en Barcelona. Este lunes, se dieron a conocer mayores detalles de la denuncia que involucra al mundialista brasileño.

La Vanguardia accedió a la declaración de la joven de 23 años que acusa a Alves de abusar sexualmente de ella el pasado 31 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, situación que denunció dos días después de lo ocurrido.

En la declaración, que no ha cambiado en ningún momento, la víctima detalló el accionar del futbolista, donde contó que Alves se encontraba muy “insistente y violento”.

La mujer reveló que Alves la invitó a otro sector de la discoteca, la cual ella creyó era otro sector de la zona VIP. Sin embargo, al darse cuenta que era un baño, ella insistió con irse de inmediato, pero Alves no lo permitió.

En se momento, el jugador aumentó su agresividad y habría comenzado a golpear a la joven para posteriormente abusar sexualmente de ella. La mujer de 23 años se resistió, pero indicó que Alves “era mucho más fuerte. Me giré para abrir la puerta, pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero’”.

Por último, sobre el proceso que enfrenta, la mujer declaró tener “mucho miedo y mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”.