Jaime García, director técnico Ñublense, habló en exclusiva con Deportes en Agricultura y se refirió a la posibilidad de asumir la banca de la Roja sub 20, tras la desvinculación de Patricio Ormazábal.

“Siempre es bonito que tu nombre esté en la palestra. Pero yo soy generalmente de los que termina procesos y los respeta. Yo soy complicado, me gusta que haya un orden en las cosas, que todo vaya fluyendo a medida que yo me vaya sintiendo cómodo”, afirmó.

“Es motivante, bonito, pero yo estoy pensando 100% en Ñublense, en el partido del lunes. No he sabido mucho”, añadió.

García insistió que “obviamente que seduce, pero yo trato de cerrar ciclos importantes y creo que esto (estar dirigiendo a Ñublense) me ha costado con creces. Se me haría muy difícil. Obviamente si ofrecen algo serio uno lo piensa, pero estoy con un proyecto que vengo hace cuatro años, al cual le tengo mucho respeto, donde he crecido como técnico, entonces la balanza estará donde tú te has proyectado como persona, como profesional. Yo estoy súper enfocado en lo que busco, que es estar bien con Ñublense”.

Por último, aclaró que prefiere seguir creciendo como DT al mando de Ñublense. “Mis cimientos han sido de menos a más. Por eso me estoy protegiendo de todos lados para aprender lo más rápido posible, cosa de al momento de dar un salto al extranjero o acá, que sea un salto de calidad. Me estoy preparando para eso, no estoy apurado, mis procesos siempre han sido tranquilitos, así que quiero seguir así”, sentenció.