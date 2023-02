Comparte

La permanencia de Claudio Bravo en el Real Betis es una incertidumbre. El portero chileno finaliza contrato en junio y aún no se han acercado para hablar sobre su renovación. Además la cláusula de continuidad automática aún no se cumple.

Es que el portero tiene un inciso en su contrato, el cual señala una renovación automática en caso de que alcance a jugar 25 partidos completos, según señalan en Todofichajes.com. Sin embargo, la rotación con Rui Silva y la poca continuidad solo le ha permitido sumar hasta la fecha 14 duelos.

Pero eso no es todo, ya que desde la dirigencia verdiblanca no se han acercado para hablar sobre una posible continuidad. Recordemos que en ese sentido el panorama no es muy prometedor, ya que el club posee inconvenientes económicos.

Por lo anterior, la continuidad de Bravo se ve aún más complicada en el Betis, además perdió el respaldo de Antonio Cordón, director deportivo del club y gestor de su llegada al "Benito Villamarín", quien salió del club.

En ese sentido, en el sitio anteriormente mencionado colocan a Colo-Colo como una de las opciones para que Bravo continúe con su carrera. Aunque aún no hay nada seguro.