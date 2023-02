Comparte

La revelación de los pagos del Barcelona por 1,4 millones de euros a una empresa del ex vicepresidente del Comité de Árbitros de España, José María Enríquez, encendió las alarmas luego de una investigación de la inspección de Agencia Tributaria.

Ahora publicaron nuevos detalles de esta relación, los cuales respaldan, en parte, a las declaraciones de Enríquez. Es que El País informó que durante todo este tiempo, el cuadro culé recibió informes y videos, antes de cada partido, del perfil de los árbitros en base al asesoramiento de la empresa Dasnil. Esta acción fue revelada por dos testigos del club durante su declaración en la Fiscalía de Barcelona.

Sin embargo, este hecho no se justifica del todo respecto a lo que declaró el ex vicepresidente del Comité de los Árbitros, ya que este explicó que la asesoría que prestaban era solo verbal y que no disponía de documentación porque era un "asesoramiento técnico".

Además, agregó que el club había requerido sus servicios para "asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra" y de que recibía un trato "neutral".

Cabe destacar que los episodios investigados son durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu. Aunque la mayoría de las fuentes consultadas declaran que los servicios se venían contratando desde hacía dos década.