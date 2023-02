Comparte

Dani Alves permanece en la prisión de Brians 2. El futbolista brasileño cumplirá en un mes tras las rejas luego de ser acusado de agresión sexual por una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Mientras su defensa intenta conseguir algún beneficio para que salga en libertad mientras se lleva a cabo la investigación, un recluso del centro penitenciario Brians 2 contó algunas intimidades de la nueva vida del ex jugador de Barcelona.

“Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, contó en entrevista con El Programa de Ana Rosa.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”, añadió.

“Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chicha ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, concluyó.