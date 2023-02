Comparte

En la antesala del duelo de octavos de final de Champions League ante Real Madrid, el entrenador de Liverpol, Jürgen Klopp, reveló que este fin de semana volvió a ver por primera vez la final de Champions League perdida el año pasado ante los merengues y la calificó como "una tortura".

“Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo”, dijo el adiestrador.

“Podíamos haber ganado aquel partido, pero no lo hicimos. Ahora tenemos más experiencia. Antes de la final, los otros partidos fueron en un campo de entrenamiento (Alfredo Di Stéfano) y en un Anfield Vacío. Eso ya es historia”, agregó.

“Estoy muy contento de que podamos jugar este partido ahora en lugar de hace dos semanas. Tenemos que jugar un gran partido, dos en realidad. En estos últimos partidos hemos parecido más un equipo y ahora hay que demostrarlo de nuevo. Necesitamos resultados, sin dudas”, sentenció.