El joven lateral izquierdo de Universidad de Chile, José Castro, se refirió al arbitraje y apuntó que los colegiados están tomando “un protagonismo que no deberían tener”.

“Por el tema de algunas faltas, en algún momento era bueno que pasara eso del ‘siga, siga’, pero hay otras en que da que hablar. Ellos (los árbitros) se están dando un protagonismo que no deberían. Nosotros, los jugadores, somos los que tenemos que dar protagonismo al juego”, dijo en conferencia de prensa.

“Se están dando un papel que no deberían en el juego. Los importantes somos nosotros porque le damos la vida al fútbol. El de ellos es otro papel y se están tomando el protagonismo que no deberían. No deberían entrar en el juego del jugador”, agregó.

“Lo que se debería cobrar, se tiene que cobrar y lo que no, no. Pero da que hablar por muchas cosas. Y en esas instancias se nota que no están aplicando el mismo criterio”, sentenció.