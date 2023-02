Comparte

La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 presentó este lunes a sus embajadores, los cuales serán encabezados por el doble medallista olímpico Nicolás Massú y el para deportista Robinson Méndez.

Ambos se suman a la nadadora Kristel Köbrich, el luchador Yasmani Acosta, el jugador de fútbol americano Sammis Reyes y la para atleta Francisca Mardones.

“Quiero apoyar, quiero estar ahí para lo que necesiten, tanto de mi experiencia como deportista, como de la de entrenador. Las nuevas generaciones son importantes para que vean la relevancia que tienen estos juegos. Que esté todo el país unido, llenar los estadios e ir a ver deporte, distintas disciplinas, y que puedan disfrutar de algo tan lindo”, dijo el doble medallista olímpico y capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú.

Por su parte, la Ministra del Deporte, Alexandra Benado , indicó que “nuestro programa de embajadores no solo representa algo simbólico, sino que también refleja todos los valores que queremos representar en Santiago 2023. Tenemos una tremenda oportunidad de salir al mundo como chilenas y chilenos, y no me cabe la menor duda que nuestros embajadores y embajadoras van a reflejar eso”.