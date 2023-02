Comparte

El ex entrenador de la selección chilena femenina, José Letelier, analizó su ciclo en la Roja y se refirió a Christiane Endler, quien fue crítica respecto a su proceso.

“Claro que es difícil dirigir a la mejor arquera del mundo”, dijo el DT en conversación con Las Últimas Noticias al ser consultada por la capitana del combinado nacional.

Sobre las críticas de la portera del Olympique de Lyon tras la derrota ante Argentina previo al repechaje, Letelier aseguró que “no había escuchado ese comentario. Me llama la atención. No sé porqué lo dijo y claramente no me lo dijo a mí después del partido”.

“Todos tienen derecho a plantear sus puntos de vista y no siento que valga la pena salir a responderle a ella o a ninguna jugadora lo que haya dicho en los medios”, agregó.

Por último, afirmó que Endler “está todo el año codeándose con las mejores del mundo, juega partidos de gran nivel y en condiciones súper profesionales. Y cuando viene a la selección, quiere o piensa que deberíamos llegar a los mismos estándares cuando la realidad en Chile es muy distinta a la de Francia”.