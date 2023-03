Comparte

Otra polémica jornada se vivió en el fútbol chileno por el arbitraje. Esta vez, el protagonista fue Fernando Véjar, quien tuvo una cuestionable presentación en el duelo entre Ñublense y Universidad Católica, donde los capitalinos se impusieron por 1 a 2.

En ese sentido, uno de los que sacó el habla fue Jaime García, entrenador de los chillanejos, en conferencia de prensa, donde emplazó a Roberto Tobar, jefe del Comité de Árbitros, para que revise el complicado momento que vive el arbitraje chileno.

"Hay una cosa de arbitraje que debe ver Tobar y su comité. Eso sí, una cosa es cómo arbitraron y el tema personal, que terminó mal de parte de la gente", sostuvo el DT que también fue expulsado durante el partido.

Además, sobre el desenlace del duelo, donde el público lanzó proyectiles contra el juez comentó que "una cosa es tener humanidad, no me iba a prestar a que les pasara algo y traté de hacer que saliera conmigo de la cancha. Yo a pesar de todo lo frustrado que estaba le fui a proponer a Vejar que saliera con mi cuerpo técnico para que no les pasara nada y salieran de la cancha como corresponde".

Finalmente, sobre la derrota señaló que "es difícil analizar un partido así, con mi equipo defendiendo con ocho jugadores y con Mauricio Isla pidiendo que dejaran de poner amarillas. Ante eso es complicado controlar a tus jugadores, pero él nos ayudó".

"No puedo analizar un segundo tiempo así, pero me saco el sombrero por mis muchachos que aguantaron un partido así contra un rival como Católica. Identifican a la ciudad jugando de esa manera", recalcó.