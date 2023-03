Comparte

Este domingo el Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá un duro desafío en LaLiga. Los béticos se enfrentarán al Real Madrid y en conferencia de prensa el entrenador chileno dijo que saldrán "sin temor" a enfrentar al "rival más difícil" de la competencia.

"El Real es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, un equipo que tiene individuales muy importantes, que juega muy bien al fútbol, y así lo ha demostrado en todos los campeonatos en los que participa. Lo que no quiere decir que nosotros también tengamos nuestras posibilidades de salir a ganar, en la medida que seamos el mismo equipo de siempre y no cambiamos. Respecto al rival sí le tenemos ciertas consideraciones especiales, pero es que vamos a enfrentar al rival sin duda más difícil de LaLiga", sostuvo el Ingeniero.

"Yo le exijo a los jugadores salir a jugar mañana como jugamos siempre contra cualquier equipo, sabiendo que los errores cuestan caros, que son jugadores que desequilibran por sí solos gran parte de los partidos. Pero vamos a jugar sin temor, vamos a salir a ganar el partido desde el primer minuto y si lo ganamos, fenomenal, y si no lo ganamos es porque Real Madrid fue superior a nosotros y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces", añadió.

Finalmente, el chileno confirmó la ausencia de Sergio Canales en el duelo, que se sumará a la de Nabil Fekir: "Sergio sigue en recuperación, está cada vez mejor, pero no está en la lista de citados para el partido con el Real Madrid. Vamos a ver si llega para el partido del jueves en Old Trafford, va a depender mucho de la evolución que haga durante la semana, antes de viajar a Manchester, pero ya está prácticamente recuperado".

El duelo entre béticos y madrileños se jugará este domingo a las 17 horas de Chile en el Benito Villamarín.