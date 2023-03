Comparte

Dani Alves está cerca de cumplir dos meses en prisión preventiva por las acusaciones que hay en su contra de violar a una mujer de 23 años en Barcelona. El brasileño fue visitado por su ex esposa, madre de sus hijos y administradora de algunos de sus bienes, Dinorah Santa Ana, quien contó cómo se encuentra el ex Barcelona.

"Está bien, fuerte. Está aguantando bien", indicó Santa Ana en diálogo con el medio español El Periódico.

"Quería hablar de los hijos y de su educación. Es una situación complicada para ellos", añadió.

Asimismo, comenta que "Dani Alves tiene familia y muchas veces no todo lo que se dice es verdad. Esto es algo que pesa mucho en la vida de los niños".

Por otro lado, recalcó en que cree en la inocencia del futbolista. "No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto. Tanto sus hijos como yo creemos en su inocencia. Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre. Pero es un rato malo que va a pasar. Se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro", cerró.