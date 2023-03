Comparte

El entrenador italiano Carlo Ancelotti acudió a conferencia de prensa previa al partido de liga ante el Espanyol, donde las preguntas volvieron a apuntar a un posible fichaje de Kylian Mbappé, luego de quedar fuera con el PSG de Champions League.

"Es una pregunta que se me puede hacer hoy, en tres días, en un mes o en tres meses. Es una pregunta que nunca contestaré", declaró Ancelotti sobre el posible interés por el francés.

Por otro lado, el italiano se refirió a la comparación que hacen sobre su primera etapa en el Real Madrid, donde los resultados no eran de los mejores.

"No tengo que volver al 2015, pasa todos los años. Cuando pasas un momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Pasó el año pasado tras el Barcelona, no tengo que volver atrás. Es mi trabajo. La lluvia fina no la oigo y si la oigo meto un paraguas", sentenció.