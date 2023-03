Comparte

Esteban Paredes colgará los botines de forma definitiva. En la previa de su gran despedida, el delantero recordó varios momentos de su carrera, revelando sabrosos detalles sobre episodios desconocidos. Uno de ellos fue el llamado que recibió de la Universidad de Chile, cuando Sampaoli estaba en la banca.

En un principio, Paredes reconoció que en un momento estuvo abierto a jugar por Universidad Católica, aunque con el correr de los años eso cambió.

"Declaré que a la Católica sí, porque quería ser campeón. Católica me andaba buscando. Me preguntaron si me gustaría ir a la Católica y dije que sí, porque me gustaría ser campeón en el fútbol chileno, que no lo había sido nunca", confesó en diálogo con La Tercera.

Asimismo, agregó que "hoy no iría. Estuve tres años en Colo-Colo y cuando estaba en México me hablaron de la U, cuando estaba Sampaoli. Y les dije que no. Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia".

Por otro lado, se refirió al lugar que ocupa en la historia de Colo-Colo, donde se considera un ídolo del club.

"Siempre he dicho que hay muchos ídolos en la historia de Colo-Colo y que ponerme en un estatus no va conmigo. No sabría dónde ponerme. Lo que sí tengo claro es que soy un ídolo más, que la gente me quiere mucho, que hice muchas cosas por Colo-Colo. Eso podría decir", señaló el ex delantero de los albos.

"Me lo han preguntado mucho (por la estatua). A mí no me mata, no es un requisito. Hay muchos jugadores que a lo mejor, también la merecen. Eso uno se lo deja a Colo-Colo. Yo no voy a andar por la vida pidiendo una estatua. Si la ponen, bien, agradecido. Y si no, no me mata", agregó.

Finalmente, dijo que en un futuro le gustaría trabajar en el cacique: "Me encantaría trabajar en Colo-Colo. Terminé hace poquito un curso de dirección deportiva, que me gustó mucho. También estoy estudiando para técnico, pero me voy más por la parte administrativa, a tener un proyecto para el fútbol joven, que lo estoy armando".