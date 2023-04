Comparte

Universidad de Chile tomó una decisión respecto a Leandro Fernández, que el fin de semana chocó en estado de ebriedad en Argentina. Hecho por el que fue detenido y luego liberado. El argentino en su regreso a Chile pidió disculpas y dijo que acatará cualquier sanción del club.

Y la reprimenda llegó. El cuadro laico decidió sancionar al futbolista argentino con una multa económica, la cual será destinada para Casa Azul, donde residen los cadetes del club que vienen de regiones.

Aunque esto no significa que Fernández no tendrá una sanción deportiva. Es que ese tema estará en manos del entrenador azul Mauricio Pellegrino y se lo informará personalmente al jugador. Pero eso aún no ocurre.

De esta forma, será una incógnita su participación en el duelo de Copa Chile de este fin de semana, donde la U enfrentará a Chimbarongo.