El director técnico de la selección de Grecia y ex entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se cuadró con su compatriota Federico Valverde, quien golpeó a Álex Baena tras el duelo entre Real Madrid y Villarreal en La Liga.

“Si lo miro desde el lado de Valverde, hubiera hecho lo mismo. No tengo ninguna duda de qué haya podido pasar. Si pasó otra cosa, ya veremos si va a algún lado, si hay investigación”, dijo en diálogo con AS.

“Analizándolo desde lo que Fede dice que le dijo (Baena), creo que se quedó corto. Después, cada uno hace lo que quiera. Hay límites en hablar”, agregó.

“Del otro lado dirán que no le dijo nada y que Valverde le pegó una trompada porque se le pasó por la cabeza. Si fuera un jugador conflictivo, podemos pensarlo. Si nunca hizo nada, que yo recuerde… creo que lo más malo que se le recuerda a Valverde es aquel foul contra el Atlético de Madrid que era el último hombre y bajó a Morata para que no hiciera el gol. Eso es lo peor. Una acción de fútbol de bajar a uno para que no meta gol. Que, de un día para otro, posiblemente, le pegue una trompada sin nada de por medio suena medio raro”, añadió el ex estratega cruzado.

“Habrá que esperar. No sé en qué quedará. Espero que no quede en nada. Son cosas que pasan en el fútbol por una razón y algunos se las llevan mejor que otros”, completó.