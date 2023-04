Comparte

Se volvió a repetir la misma historia, pero esta vez en Copa Chile y el infractor fue Ñublense. El cuadro chillanejo cometió el mismo error que Coquimbo Unido y alineó a un jugador no inscrito en la plantilla, lo que ocasionará su descalificación del torneo.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el cuadro de Jaime García utilizó al jugador Manuel Rivera sin haberlo inscrito en la planilla entregada a los árbitros, por lo que no estaba habilitado para jugar. Sin embargo, este ingresó al minuto 73 del partido en el que Ñublense goleó por 3 a 0 a Comunal Cabrero.

La planilla en cuestión fue entregada antes del partido por Esteban Torres e iba con la firma del entrenador de los Diablos Rojos, Jaime García. Sentenciando al cuadro sureño a la descalificación.

Es que Ñublense violó el artículo 8 de las bases de la Copa Chile, el cual indica que “si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, el título de Campeón se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3×0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor”.

A todo esto, continúa el escrito, se le puede sumar una sanción económica: “En el caso que el equipo infractor haya perdido el partido se le aplicará una multa de 500 UF”.

De esta forma, los chillanejos perderán su cupo en la Copa Chile y se lo dejarán al equipo amateur de la región del Bío-Bío.

Cabe consignar que hace unos días por una situación similar se sentenció a Coquimbo Unido a perder el partido ante Cobresal por el torneo nacional, el cual en cancha había ganado por 2 a 1, pero que por la utilización indebida de Fabián Carmona lo terminó perdiendo.