El defensor de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, se refirió a la baja de Matías de los Santos, quien pasó por el quirófano para reconstruir una rotura de meniscos de su rodilla, situación que lo tendrá fuera de las canchas por al menos un mes.

“Me enteré hoy en la mañana que estaba en la clínica. No he podido hablar con él, no sé muchos detalles, pero obviamente que es una baja sensible porque es un jugador con el que estábamos contando últimamente. Había jugado partidos de titular, era un gran aporte para nosotros”, dijo a los medios de comunicación.

“Nos toca apoyarlo en estos momentos complicados, que siga tirando para adelante y a quién le toque estar, darle la confianza que se merece porque en este caso Dani, que le ha tocado jugar, lo ha hecho muy bien. No sé bien lo que fue. No hablé en detalle con él. Ahora voy a tratar de hablar con él. Me tomó por sorpresa esta mañana cuando llegué a entrenar”, agregó.

Por último, anticipó el duelo ante Mónagas por la Copa Libertadores. “Sabemos que estas competencias y el fútbol han cambiado. No es como antes que se decía entrecomillas que con la historia ya se ganaba. Hoy todos corren y te complican. Ya los primeros resultados se vieron con la primera fecha de Copa Libertadores donde muchos sorprendieron”, afirmó.

“Hay que jugar al 100% porque ningún rival te regala nada y estas competencias son sin margen de error. Siempre, cuando estás en Colo-Colo también que es el equipo más grande, requiere eso. No solo de la gente que nos viene a ver, que la mayoría de todos los chilenos son hinchas de Colo-Colo, también el competir y estar jugando en todas las competencias porque eso es Colo-Colo”, completó.