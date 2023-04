Comparte

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para la situación de Jordhy Thompson, quien fue acusado por su ex pareja de un nuevo episodio de violencia y afirmó que existe “culpabilidad de ambos”, ya que había una “relación enfermiza”.

“Me causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jordhy y un posible nuevo encentro con la persona que presentaba problemas. Me sorprende porque de parte del club no tenía permiso para volver a estar cerca de esa persona. Y también me extraña que esa persona se haya reunido con Jordhy”, dijo en conferencia de prensa.

“Me parece que ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad de ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jordhy Thompson a que sea una persona mejor, que cambie su forma de ser. Pero la otra persona también debe tener ayuda para que no vuelvan a estar juntos”, agregó.

“Si esto es así como me han comentado, me extraña que se hayan vuelto a ver o a estar juntos cuando Jordhy agredió a esa persona. Ahí hay un tema más profundo de ambas personas que tienen que mejorar”, añadió.

“Como club, cualquier jugador que tenga problemas personales, de familia, vamos a tratar de que ese jugador sea mejor persona. Ahora, por estos posibles hechos, la justicia determinará… los profesionales y las personas entendidas. Hoy nosotros como institución, como grupo de trabajo, queremos lo mejor para que estas personas puedan cambiar y ser distintas. Desde nuestra parte vamos a intentar que Jordhy sea una mejor persona y de la otra parte también para que no se hagan más encuentros”, continuó.

Quinteros informó que Thompson fue apartado del plantel y no será considerado para el duelo ante Mónagas por Copa Libertadores. “El club decidió separar al jugador mientras se investiga. No puedo creer que dos personas con una relación de maltrato, de agresión, se puedan volver a juntar. Ahí hay un problema de ambos”, insistió.

“Esto es grave. Nosotros determinamos que el jugador va a ser investigado. Vamos a tener que averiguar hasta las últimas consecuencias para tomar otras determinaciones. Prohibir que Jordhy vuelva a verse con esa persona. La otra persona también, porque fue agredida en un momento y si aceptó volver es porque también necesita ayuda. Son todas suposiciones. Hemos determinado no contar con él para el partido de mañana. Esperamos que no vuelva a hacerle daño a nadie y que pueda él ser una persona distinta”, completó.