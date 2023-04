Comparte

Rafael Nadal no pasa días tranquilos con su esquiva lesión. De hecho, el manacorí se perderá el Masters 1.000 de Madrid debido a este inconveniente físico que no experimentó "la evolución que dijeron" y ahora iniciará "un nuevo tratamiento" ante el que no puede dar plazos para su reaparición.

Al momento, Nadal se ha ausentado de los torneos de tierra batida de Montecarlo y Barcelona. De hecho, no juega desde el Abierto de Australia en enero de este año. Mientras que aún es incógnita su presencia Roma y Roland Garros.

La información fue entregada por el propio tenista español a través de un video, donde contó su decisión, la cual está relacionada con que la recuperación de su lesión en el psoas no ha sido la esperada, de hecho, se esperaba que se resolviera entre seis y ocho semanas, pero "ya vamos por la catorce".

"La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. La evolución no es la que en principio nos dijeron", dijo el deportista de 36 años.

Asimismo, el ganador de 22 Grand Slam recalca que "la lesión sigue sin curarse", lo cual no le permite trabajar de la forma que necesita para competir.

Como se mencionó anteriormente, lo torneos que le quedan ahora a Nadal son el de Roma, el 10 de mayo, y el Roland Garros, que inicia el 28 del mismo mes.