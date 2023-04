Comparte

Chelsea no logra levantar cabeza. Tras la salida de Thomas Tuchel y Graham Potter por malos resultados, el cuadro Blue no ha levantado cabeza. De hecho, el panorama no ha cambiado desde que asumió Frank Lampard en su segunda era.

Es que el entrenador inglés está viviendo una temporada de interinato en Londres, a la espera de que asuma el nuevo entrenador, el cual según indica la prensa europea será Mauricio Pochettino.

Pero desde que asumió Lampard en la banca Blue, el club ha jugado un total de cinco partidos, de los cuales los ha perdido todos. Aunque lo aún más preocupante es que de estos cinco encuentros, solo ha anotado un gol.

Debido a esta situación se comenzó a especular sobre una prematura salida de Lampard. No obstante, Sky Sports aclaró que el histórico jugador del Chelsea permanecerá hasta el final de temporada.